Instagram Stories en vivo llegan desde hoy

Instagram anunció que las Stories que se transmiten en vivo ya están disponibles para todo el mundo a partir de este 24 de enero.

“Desde tutorías de maquillaje en directo hasta sesiones musicales de DJs, nos ha emocionado ver cómo los miembros de la comunidad comparten distintos aspectos de sus vidas”, dice Instagram en el breve anunciado a través de una fotografía publicada en la misma red social.

Las transmisiones en vivo en Instagram Stories funcionan de la misma forma que los streamings de video en vivo de Periscope, Facebook Live u otras plataformas similares.

Sin embargo, hay una importante diferencia en Instagram Stories: al terminar la transmisión en vivo, el video no se queda grabado; los usuarios que no vieron la transmisión no tendrán la oportunidad de reproducirla de nuevo.

Para transmitir en vivo, se debe deslizar la pantalla principal hacia la derecha. Allí se encontrará una nueva opción que dice “En vivo” en las opciones inferiores.

La pestaña “Explorar” ahora incluirá transmisiones en vivo sugeridas por los usuarios que sigues y fotografías que te gustan en la misma pestaña “Explorar”, y entre otras.

Los usuarios que vean las transmisiones en vivo pueden comentar, dar “Me gusta” e interactuar con el usuario que inicia la transmisión.

La función de Instagram Stories se habilita de forma gradual a partir de hoy, informa el portal cnet.