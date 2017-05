Publicación pidiendo nuggets se convierte en la más retuiteada

Carter Wilkerson‏ se ha constituido en el autor del posteo más retuiteado en la historia, destronando al selfie de Ellen DeGeneres en la gala de Oscars de 2014 que ha sido la publicación con más retuits durante tres años.

Wilkerson es un joven de 16 años, procedente de Reno, Nevada, que escribió un mensaje en la red social Twitter el pasado 6 de abril, preguntando cuántos retuits necesitaría para un año de nuggets gratis. El mensaje fue dirigido para una cadena de comida rápida quienes respondieron que el joven necesitaría 18 millones.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Por otro lado, cuando el tuit de Wilkerson superó los 2,6 millones de retuits en su primera semana, Ellen DeGeneres comenzó a pedir que su selfi mantuviera su reinado a través de su programa de Televisión, el joven respondió diciendo “Sinceramente, solo quiero nuggets de pollo”.

La selfie de Ellen DeGeneres fue en el marco de los Oscar 2014 y en ella se observa otras estrellas de Hollywood como Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie o Julia Roberts.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

En una entrevista para Verne el joven aseguró que la idea surgió porque se le apetecieron muchos noggets de pollo, cuando vio la cifra decidió intentarlo y gracias a cuentas con millones de seguidores como Google o Microsoft, poco a poco fue acercándose al récord. Ahora el hashtag que identifica la causa es #NuggsforCarter y la cadena de comida ya se ha pronunciado:

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E — Wendy's (@Wendys) May 9, 2017

