Encuentran un pepinillo tras función de "Cincuenta Sombras Más Oscuras"

Los empleados del cine Hayden Orpheum Cinema en Sydney se encontraron con una sorpresa al terminar la función de la película ‘Cincuenta Sombras Más Oscuras’.

Al finalizar la presentación, entre las butacas, encontraron un pepinillo, según informa Infobae.com.

Tras la publicación, muchos usuarios se preguntaron porqué el trabajador de la sala había tomado con sus manos el vegetal y sacado una fotografía si temía que hubiera sido usado para cuestiones íntimas.

@haydenorpheum @crk5 And you pick it up without gloves?

Otro lector envió una imagen de un hecho parecido que habría ocurrido en Noruega, pero que en ese lugar se habían hallado dos pepinos en lugar de uno.

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session…😳 pic.twitter.com/FafcJX5gFB

— Hayden Orpheum (@haydenorpheum) 13 de febrero de 2017