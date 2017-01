Debate en redes: ¿Qué les pasó a estos peces?

Una fotografía ha despertado el interés de la comunidad científica. La imagen publicada en la cuenta de Facebook del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos muestra a una pared de hielo con decenas de peces congelados en un lago de Dakota del Sur, EE.UU.

Además, la entidad hizo un llamado para que los usuarios escojan el nombre de la foto. Más tarde, el Departamento del Interior de EE.UU. compartió la fotografía en Twitter.

Las teorías de su creación son varias. Una de ellas señala que aunque parece como si los peces hubiesen estado vivos al momento de congelarse, no fue así.

En el año 2015 hubo una grave sequía alrededor del lago que provocó que se formara una gruesa capa de hielo en su superficie. Esa capa bloqueaba la luz solar, y a consecuencia de ello las algas quedaron privadas del proceso de fotosíntesis y los peces murieron sofocados por la disminución de oxígeno antes de congelarse.

Otros creen, según reporta RT.com, que esto no explica por qué surgió una pared de hielo por encima de la superficie del lago, y los científicos no han provisto una respuesta definitiva.

Según algunos, el hielo del lago se pudo haber expandido durante el invierno, dando como resultado tales formaciones. Otros piensan que la pared fue levantada como resultado de la acción de fuertes vientos.

File this under things you don't see everyday: Fish frozen in ice. Get the full story → https://t.co/rytCQVAj0U

Pic: Kelly Preheim pic.twitter.com/OVGqdZI45x

— US Dept of Interior (@Interior) January 13, 2017