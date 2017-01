Polémica foto en Internet: ¿Satanás en Arizona?

Una imagen publicada en las redes sociales ha causado gran impacto.

Según RT.com, la foto fue posteada por el usuario Richard Christianson, del estado de Arizona en Estados Unidos. En la captura colgada en Internet el pasado 1 de enero se puede ver una lúgubre imagen de una gran figura oscura que parece tener alas que aparenta estar caminando en plena calle en medio de una noche nebulosa.

Varios comentarios se realizaron en la publicación, algunos señalaban que se trata de un fotomontaje y otros creen que es el Diablo, algunos otros señalan que es un ángel.

La extraña foto llegó a compartirse más de 80.000 veces, hasta que Christianson decidió convertir su publicación en privada.

Sin embargo, su versión caché sigue estando disponible en Google, y además un periodista de Cleveland consiguió compartir la siniestra imagen en su cuenta de Twitter.

Man in Arizona captures these images that are going viral. Some say it's a demon, others say an angel. What do you think? @cleveland19news pic.twitter.com/4Q7PUI4QeU

— Tia A. Ewing (@TIA_EWING) January 4, 2017