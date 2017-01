¿Fines de semana largos pueden salvar al planeta?

La BBC pregunta a sus lectores que decidirían si les tocaría optar por varios feriados al año o por fines de semana que duren tres días.

Según el medio esta segunda podría ser una medida fácil para mejorar radicalmente el medioambiente y la economía.

Menos horas de trabajo representaría menos gasto de energía. Según los economistas David Rosnik y Mark Weisbrot, por lo general una reducción de horas de trabajo está relacionada con una reducción del consumo de energía.

Por ejemplo, si los estadounidenses siguieran los patrones de horas de trabajo que los europeos, de sólo 40 horas a la semana, en Estados Unidos verían una reducción del 20% del uso de energía, y por consiguiente de emisiones de carbono que perjudican al planeta.

Esto sustentaría la teoría de que con solo cuatro días de trabajo laboral a la semana también se reducirían grandes cantidades de emisiones de carbono producidas por los traslados del hogar al trabajo.

La emisión de estos gases contribuyen al calentamiento global.

La idea ya fue puesta en práctica

En 2007, el estado de Utah, en Estados Unidos, redefinió las semanas laborales de sus empleados públicos extendiendo las horas de lunes a jueves para elimina los viernes.

Este ejercicio consideró que con la reducción de las horas de trabajo se pueden evitar afecciones de salud relacionadas con la productividad.

En sus primeros diez meses de puesta en práctica, el estado ahorró al menos US$1,8 millones en gastos de energía. Menos días de trabajo significó menos gastos de luz en las oficinas, menos consumo en aires acondicionados, así como menos tiempo utilizando computadores y otros equipos.

VIERNES, EL PRIMER DÍA DEL FIN DE SEMANA

La clave de esta prueba es pensar en ese viernes como el primer día del fin de semana, y no como un día laboral en el que no se trabaja. A pesar de estos beneficios, sin embargo, en 2011 el gobierno de Utah se vio obligado a abandonar esta medida tras quejas de residentes por no tener acceso a los servicios los viernes.

Pareciera que este tipo de medidas debe estar acompañado de un cambio en nuestras expectativas para los viernes y empezar en ese día como el primero del fin de semana, y no un día de la semana sin trabajo.

RESTAURAR EL BIENESTRA MENTAL Y FÍSICO

En 2015, en Suecia se hicieron varios experimentos en el que redujeron las horas de trabajo y el resultado fue menos bajas por enfermedad y un aumento de la productividad.

Hace poco, el antropólogo de la London School of Economics David Graeber expuso su teoría sobre cómo mucho de los trabajos que existen actualmente son innecesarios.

Para Graeber, la predicción en 1930 hiciera el economista John Maynard Keynes, sobre un fin del siglo XX en el que los humanos solo estén trabajando 15 horas a la semana gracias a los avances tecnológicos debió haberse hecho realidad.

RELACIONADO: