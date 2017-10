Perú: Taxista quedó desfigurado tras defender a joven de ser violada

José Antonio Alanoca Mamani, un valeroso taxista, quedó con el rostro desfigurado tras defender a una pasajera de que iba a ser violada en el distrito de San Juan de Miraflores, en Perú.

Una mujer solicitó servicio de taxi al salir de una peña de Villa El Salvador. Luego que ella abordara el vehículo, un sujeto identificado como Sergio Huamán Jorge, se subió sin permiso y empezó a hostigarla.

La pasajera le pidió al taxista que no dejara sola en ningún momento. El sujeto intentó amedrentar a Alanoca Mamani. “Me ofreció S/50 en una oportunidad”, cuenta a 24 horas.

“Después me ofreció S/100 y al negarme, me ofreció S/200”, agrega el taxista. “Ante mi negativa, este tipo empezó a insultarme y a amenazarme diciendo que tenía una pistola”, relata el conductor.

El depravado intentó bajar a la fuerza a la joven del vehículo, lo que originó la intervención de Alanoca Mamani para impedir el ultraje. En un descuido, el sujeto golpeó en la cabeza por la espalda al chofer y luego le lanzó una piedra en la cara, provocando que pierda el conocimiento por varios minutos.

“No me arrepiento de haberla ayudado porque también tengo hermanas y no me gustaría que les hagan eso. Además me dio pena el estado en el que estaba la señorita”, admitió el valeroso conductor.

