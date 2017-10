Captan un supuesto "meteorito" en Dubái

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que ha confundido a más de un usuario.

En el clip aparece en Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos, un objeto en el cielo que testigos han catalogado como ovni y otros como un meteorito.

"Al analizar el video me ha quedado claro que se trató de escombros espaciales en caída que se estaban desintegrando en la atmósfera", ha asegurado a los medios locales el fundador del Grupo Astronómico de Dubái Hasan Al Hariri, de acuerdo con RT en Español.

Mohammed bin Rashid Space Center confirmed that a meteorite has passed through the skies of Dubai pic.twitter.com/acPvBRTIp7

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2017