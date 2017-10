Transexual reveló 'invitación sexual' de dos seleccionados chilenos

La modelo transexual, Fabiana Portella, reveló que recibió una ‘invitación sexual’ por parte de dos jugadores de la selección chilena, que además de ser casados, se encontraban en plena concentración.

Durante una entrevista en el programa ‘Intrusos’, la modelo confirmó, la denuncia que hizo a través de sus redes sociales, que fue invitada "a pasarla bien" en la habitación de dos jugadores de la selección cuando se encontraban concentrados para disputar el último partido de eliminatorias a Rusia 2018 ante Brasil.

"Tengo fotos, videos, audios y conversaciones de WhatsApp. Tengo la foto de un futbolista desnudo. No se ve la cara, pero se escucha su voz y se ven sus tatuajes", confesó Portella para el programa de farándula de La Red.

Ese finde fui invitada a la habitación de dos cracks de la selección también 😉 es por eso mi rabia 🖕🏻 https://t.co/kAgFLSxt23 — Fabiana Portella (@TheMissChile) October 11, 2017

La modelo dejó claro que ella no era escort-acompañante remunerada-y lo que le generó indignación fue que los jugadores, de los cuales no reveló sus nombres, le ofrecieron dinero y que se jugaban el pase al Mundial en el duelo ante Brasil.

“Yo pregunté que si Chile ya había clasificado, porque no sabía, y me dicen ‘no’. Entonces qué onda, ¿cómo me invitan a ‘pasarla bien’ al hotel donde concentran, si a pocos días se jugaban la vida en un partido?”, dijo la modelo.

