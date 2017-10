Exintegrante de N’Sync denunció que le impidieron donar sangre por ser homosexual

El exintegrante del grupo N’Sync , Lance Bass, denunció a través de su cuenta de Twitter que le impidieron donar sangre, presuntamente, por ser homosexual.

"¿Cómo es todavía ilegal para los gays donar sangre??!! Quiero donar y no estoy autorizado", señaló Bass en la red social.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I'm not allowed. 😤

— Lance Bass (@LanceBass) October 3, 2017