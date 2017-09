Marc Anthony envió tuit en contra de Donald Trump

El lunes 25 de septiembre de 2017 Marc Anthony envió un mensaje a través de su cuenta de twitter en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mensaje que Marc Anthony envió va relacionado a las decisiones que Donald Trump no ha tomado respecto a Puerto Rico tras el paso del huracán María.

El cantante entre otras palabras dice: "Señor haga algo sobre nuestra gente necesitada en #PuertoRico. Somos ciudadanos americanos también".

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

— Marc Anthony (@MarcAnthony) September 25, 2017