Crean el chocolate para los millennieals

La empresa suiza Barry Callebau junto a un grupo de científicos desarrollaron un nuevo sabor de chocolate con cacao que se da en Ecuador, Costa de Marfil y Brasil.

Este logro fue alcanzado después de una investigación de 13 años de duración. Al nuevo sabor lo apodaron 'Ruby' y es de color rosa.

De acuerdo con Infoabe, su sabor es de frutos rojos y su color se debe a la utilización de la particular semilla de cacao rubí. Es natural y no tiene ningún agregado de colorantes ni saborizantes. No es amargo ni dulce, sino una mezcla frutal y suave.

Peter Boone, el director de Innovación y Calidad de Barry Callebaut, dijo sobre esta nueva creación: "La investigación del consumidor confirma que el chocolate de rubí es una nueva necesidad entre los millennials. Queremos hacer que la nueva categoría de chocolate a disposición de los fabricantes de chocolate y los consumidores de todo el mundo como la cuarta referencia junto al oscuro, al chocolate con leche y al chocolate blanco".

En su página web presentan al nuevo sabor de chocolate como: 'Un placer sensorial intenso. Una tensión entre la fruticultura y la suavidad'.

Como parte de estos estudios, la apelación del consumidor y la intención de compra de Ruby han sido probadas, indicando que los consumidores comprarían chocolate Ruby a diferentes precios.

Antoine de Saint-Affrique, CEO de Barry Callebaut, advirtió: "Podrías intentar copiar el color y el sabor, pero no sería real, con esos matices en su sabor, tan naturales y característicos".

Aunque el evento de presentación tuvo lugar en China recientemente, para el consumo de este nuevo chocolate la espera será de aproximadamente 18 meses. Habrá que esperar un tiempo para comprar en el mercado derivados del chocolate Ruby para poder degustarlos.

.@BCgroupnews surprised the sector with a new cocoa which produces a chocolate with a natural pink color. https://t.co/0PvkNz0ta5 pic.twitter.com/zsE5wptzeB — so good.. magazine (@sogoodmag) September 18, 2017

Barry Callebaut @BCgroupnews hat eine vierte Schokoladenart geschaffen. Wir haben sie auf der Redaktion getestet. https://t.co/IgVLWYYuWs pic.twitter.com/8VkuG9y8ZS — Gabriel Knupfer (@KnupferGabriel) September 16, 2017

Read more about the fourth #RUBYchocolate, about the event in Shanghai and my new cake for @BCgroupnews https://t.co/dKvEz3qMKo pic.twitter.com/hJGYNtaAWM — DinaraKasko (@DinaraKasko) September 14, 2017

