Niño cumple sueño de podar césped de la Casa Blanca

Giaccio, de Falls Church (Virginia), a las afueras de Washington, había escrito una carta al presidente de EE.UU., Donald Trump, a principios de este año pidiéndole cortar el césped de la mansión presidencial.

En la carta, compartida por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una rueda de prensa, el niño se comprometía a segar la hierba "sin costo alguno".

"Sería un honor para mí si pudiera cortar el césped de la Casa Blanca para usted", rezaba la misiva.

Giaccio cumplió hoy su sueño y fue inmortalizado en las labores de siega, ya que pasó la mañana junto a uno de los jardineros presidenciales.

En videos publicados en redes sociales, el pequeño luce una camisa roja y pantalones cortos, y se le se ve empujando un cortacésped en el famoso jardín de la Rosaleda, mientras Trump se acerca a él.

Frank “FX” Giaccio-

On behalf of @FLOTUS Melania & myself, THANK YOU for doing a GREAT job this morning! @NatlParkService gives you an A+! pic.twitter.com/135DxuapUI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017