¿Qué es una "nailbomb"? La bomba artesanal usada en el atentado de Manchester

Algunos informes han sugerido que el dispositivo utilizado en el atentado de Manchester era una bomba de clavos , se trata de una bomba-lata, un simple recipiente de conservas, o una botella de plástico, que se llena de explosivo en su interior y se recubre de clavos. Puede accionarse a distancia o en persona, por eso es muy usado en atentados suicidas. El objetivo es causar el mayor número de víctimas en las cercanías de la bomba y es un tipo de artefacto explosivo improvisado(IED en sus siglas en inglés).

This is a what a nail bomb is. Sources say this is what was used in the Manchester arena. #PrayForManchester pic.twitter.com/gmz7irh8qs