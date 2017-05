Mujer golpeó a reportero que le tocó un seno en plena entrevista

Ben Brown, un reportero de la BBC, sorprendió a muchos de sus colegas después de haber tocado accidentalmente un seno a una mujer que inmediatamente interrumpió una entrevista que realizaba en vivo.

A través de un video que ha circulado en redes sociales, se le ve a Brown entrevistando al editor político de la BBC, Norman Smith, sobre el manifiesto presentado por Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, cuando una mujer entra repentinamente en cuadro y los interrumpe, informa RT.

Luego de que el reportero le tocara el seno accidentalmente a la mujer, aparentemente para apartarla. Luego ella lo golpeó y se retiró del lugar. Brown y Smith continuaron su entrevista tranquilamente.

El momento fue captado por televidentes que trasladaron las imágenes a la redes, donde las reacciones no se hicieron esperar. Incluso, algunos usuarios a exigieron el despido del reportero.

Otro de los usuarios se pregunta con estupor si realmente el reportero de la BBC empujó a esta mujer hacia atrás tocándole el pecho.

Some things never change in the BBC I thought it meant British broadcasting corp not Big Breast Cupping https://t.co/mplBd1lHhq — Rog (@Rogred76) May 16, 2017

OMG, did that BBC reporter just thrust that woman back by her breast??? @BBCBreaking — Jane Holland (@janeholland1) May 16, 2017