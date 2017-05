Se forma 'Adrián', primer ciclón del año en el Pacífico

La tormenta tropical Adrian se formó esta madrugada en el Pacífico mexicano, convirtiéndose en el primer ciclón de la temporada 2017, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Adrián avanza hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora (km/h) y se ubica a 740 kilómetros al sur-sureste de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y a 625 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas, informó el organismo en un boletín emitido a las 04.15 hora local (09.15 GMT).

El ciclón registra vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros.

#Adrian is currently disorganized but could strengthen into a #hurricane by the weekend south of Mexico. More: https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/ggu3yW9039

— NHC E. Pacific Ops (@NHC_Pacific) May 10, 2017