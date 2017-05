Joven sufrió reacción alérgica a tatuaje de henna

Una chica en Turquía se hizo un tatuaje temporal de henna en su mano por menos de dos dólares, pero luego comenzó a sentir molestias y pasó un mal rato.

El hecho ocurrió cuando la joven disfrutaba de sus vacaciones familiares en Agadir, Marruecos y decidió tatuarse, sin embargo, para evitar complicaciones y alergias, ella optó por probar la henna en su piel 24 horas antes. Como su piel reaccionó de buena forma se hizo el tatuaje temporal de henna.

Cuando llegó al hotel en el que se estaba hospedando, en compañía de su madre, la chica comenzó a sentir molestias y picazón en sus manos, justo donde la tinta fue aplicada. Después de unas horas, le aparecieron grandes ampollas en su piel eliminando del todo el tatuaje temporal, Informa lared.cl.

Los padres de la joven la llevaron a un centro hospitalario y allí le dijeron que su problema se trataba de una severa reacción alérgica, le aplicaron yodo para evitar que la bacteria en sus manos continuara haciendo más daño y le colocaron una crema de cortisona para aliviar la picazón.

