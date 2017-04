Melania Trump genera polémica por una vestimenta

El presidente de EE.UU., Donald Trump y su esposa, Melania, recibieron en la Casa Blanca al presidente de Argentina Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, de visita oficial en el país.

Sin embargo, todas las miradas del encuentro presidencial las acaparó la llamativa vestimenta que la primera dama estadounidense escogió para la ocasión.

Así, su conjunto abotonado de dos piezas verde oliva de la colección primavera 2017 del diseñador francés Altuzarra, cuyo precio -según ‘The Daily Mail’- asciende a unos 4.115 dólares, generó polémica en la red, informa RT.

Tras difundirse las imágenes, multitud de usuarios se preguntaron en tono de burla si Melania se había unido al Ejército o si iba “vestida para la guerra”, mientras que otros sugirieron que parecía que estaba “de safari”.

Melania Trump greeted the non-Peronist head of Argentina in an outfit that looks like a Peronist general's uniform. #fashion pic.twitter.com/IvotFyPPYM

— David Cannon (@cannonism) April 28, 2017