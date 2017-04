Hijo del defensor del pueblo venezolano pide a su padre "poner fin a la injusticia"

El hijo mayor del defensor del Pueblo Tarek William Saab, Yibram Saab Fornino, se pronunció a través de la red social You Tube, en donde condenó lo que consideró una agresión brutal ocurrida este miércoles en la ciudad de Caracas, indicando que así como murió un joven en Altamira, pudo haber sido él. Te invitamos a ver el video completo visitando www.caraotadigital.net #Nacionales #Abril #YibramSaab #Caracas #Venezuela #CaraotaDigital

A post shared by Caraota Digital (@caraotadigital) on Apr 26, 2017 at 8:07pm PDT