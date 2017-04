Accidente en una fábrica causa inundación de jugo en una ciudad de Rusia

Una repentina inundación de jugo de fruta llenó el martes las calles de una ciudad en Rusia y llegó hasta el río Don, tras salir de una planta de bebidas en el sur del país.

El tejado de la fábrica de Lebedyansky, propiedad de PepsiCo, se derrumbó el martes por la mañana, indicó la fiscalía de la región de Lipetsk. Dos personas resultaron heridas. Para el martes por la tarde los rescatistas seguían trabajando para despejar los escombros del piso de la fábrica.

At Lipetsk after the collapse of the roof at the PepsiCo plant spilled tons of juice https://t.co/MTpWqVPxoH pic.twitter.com/VrgTmYKEcK #News

— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) April 25, 2017