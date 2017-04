Trump se pronunció sobre ataque de EEUU contra Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego de que fuerzas militares de EE.UU. lanzaron este 7 de abril decenas de misiles crucero contra un aeródromo en Siria.

“Felicidades a nuestros grandes militares hombres y mujeres para representar a los Estados Unidos y el mundo, tanto en el ataque de Siria”, escribió Trump a través de su cuenta en Twitter, hoy 8 de abril.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017

Este sería el primer comentario del mandatario estadounidense, luego de que decenas de misiles Tomahawk fueron disparados contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs, desde la que el Gobierno estadounidense cree que partieron las aeronaves que ejecutaron los ataques aéreos de ayer, según apuntaron fuentes castrenses.

El mensaje anterior de Trump en la red social fue que él agradeció a su homólogo chino, Xi Jinping, la visita que realizó el 6 y 7 de abril a Washington.

It was a great honor to have President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan of China as our guests in the United States. Tremendous… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017