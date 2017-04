Hillary Clinton reveló cuál es su meme favorito

Hillary Clinton, excandidata a la presidencia de Estados Unidos reveló cuál es su meme favorito. Esto lo hizo durante su participación en el Foro Mundial de la Mujer (Women in the World Summit).

Clinton confesó que su meme favorito es el de una imagen de perros sentados en una mesa redonda discutiendo “salud felina”.

Al parecer, el meme ha sido relacionado por Hillary con una fotografía del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva que impacta en la salud de las mujeres de ese país, informa RT.

Meanwhile, at today's meeting on feline healthcare… pic.twitter.com/wApNyFS7jz — Justin Shanes (@justinshanes) March 24, 2017

US funding helps 27 million women per year access safe reproductive healthcare. Where are the women in this picture? https://t.co/NrM7F85hZl — Elizabeth Broderick (@LizBroderick) January 24, 2017

También, usuarios han comparado el meme de los perros con una imagen del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, en la que aparece en una reunión sobre el cuidado materno y en la que está solo con hombres.