Conoce el libro que reúne todas las fotos censuradas de Instagram

Las normas de Instagram prohíben “el contenido violento, desnudo, discriminatorio, parcialmente desnudo, ilegal, odioso, pornográfico o sexualmente sugerente”. Las mismas causaron la censura de imágenes de la modelo sueca y fotógrafo Arvida Byström.

Antes de quedarse de brazos cruzados, esta artista junto a la creadora digital, Molly Soda, decidieron iniciar una convocatoria que reuniera a todas las personas que habían sufrido este tipo de censura para reunirlas en el libro Pics or It Didn’t Happen (Fotografía o esto no ocurrió) de la Editorial Prestel.

So ofc a video flipping through mine and @bloatedandalone4evr1993'a book with photos deleted from Instagram got deleted from Instagram so y'all this is as much of a teaser I can give you. The book is out in Europe and I'm sure you can ask your local bookstore or library to stock it or order it online ❤ I know I've seen it on some Swedish sites, UK sites and US ones too. Thank you for being interested and supportive ❤❤❤❤🍒🍒🍒 Una publicación compartida de arvida byström (@arvidabystrom) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 6:02 PST

Ambas artistas ganaron su fama en la plataforma Tumblr, una red social que permite compartir imágenes de todo tipo.

Al respecto, Byström explica en su cuenta de Instagram que “la iniciativa del libro nació como una oportunidad de mostrar las fotografías que se habían prohibido ya que, en muchas ocasiones, se trata del trabajo de grandes artistas que buscan expresarse”.

A partir de las fotografías recibidas, las creadores observaron que predominaba el vello corporal, pezones o desnudos parciales entre las imágenes eliminadas y, en su mayoría, de cuerpos femeninos.