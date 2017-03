Trump subraya su "tremendo respeto" hacia las mujeres

El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó hoy su “tremendo respeto” hacia las mujeres, al pedir “honrar” el papel fundamental que tienen en el país y en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Tengo un tremendo respeto por las mujeres y los muchos papeles que cumplen (y) que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”, comentó Trump en su cuenta de Twitter.

En el Día Internacional de la Mujer, Trump dijo “suménse a mí para honrar el papel fundamental de las mujeres aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017