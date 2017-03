Madre da lección a sus hijos para que laven platos

Una mujer en Estados Unidos cambió la vajilla de vidrio que tenía en su casa por utensilios de plástico. Ella tomó esa decisión porque quiso mostrar a sus hijos que lavar los platos es una tarea de todos y utilizó este método para que entiendan la dificultad de comer ciertos alimentos en vasos y platos de cartón o plástico.

La historia salió a la luz por una publicación en Twitter de una de las hijas de la mujer. Alyssa Pérez, de 19 años, se llevó la sorpresa en su casa cuando fue a buscar un tenedor a la cocina y encontró que todos los utensilios de siempre ya no estaban.

“¡Mi madre, harta y cansada de nosotros por no lavar los platos y los cubiertos se ha deshecho de todos ellos! ¡No tenemos ni uno!”, escribió Alyssa Perez en la red social.

MY MOM SICK AND TIRED OF US NOT DOING THE DISHES SO SHE GOT RID OF THEM WE DEADASS DONT HAVE ANY !!!!!!!!!!!

