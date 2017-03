Hombre sobrevivió cinco días tomando su orina

Un hombre de 69 sobrevivió cinco días tomando su orina tras de quedar atrapado en su vehículo. Esto ocurrió cuando su automóvil se desvió y terminó en una zanja.

Richard Jones duró atrapado cinco noches pasando frío intenso y sobrevivió al beber su propia orina para no deshidratarse, en una carretera en el estado de Washington, EEUU.

Jones fue declarado desaparecido el miércoles 22 de febrero por la noche y fue encontrado este lunes 28 en horas de la mañana por un vecino que caminaba con su perro.

De acuerdo con la versión de la Oficina del sheriff del condado de Clallam, Jones había salido de su casa a comprar una botella de vino para su esposa.

Jones le dijo a la policía que conducía a casa cuando un coche que venía por una colina lo cegó con las luces. Se desvió y salió de la carretera, aterrizando unos 20 pies por un empinado terraplén.

El auto de color rojo se estrelló contra un árbol que bloqueó sus puertas y lo alto del pasto hizo que fuese casi imposible ver el vehículo desde la carretera, reseña Terra.

Man survives 5 nights trapped in car by drinking his urine

