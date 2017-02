Presidente islandés quiere prohibir la pizza con piña en su país

Guðni Th. Jóhannesson, presidente de Islandia, realizó declaraciones polémicas la semana pasada al posicionarse sobre la piña en la pizza. Para Jóhannesson, a la pizza no se le debería colocar piña. Incluso, él quisiera crear una ley para prohibirlo.

Durante una charla que el Presidente ofrecía a los alumnos de una escuela secundaria en la ciudad de Akureyri, uno de los chicos se atrevió a hacerle esa delicada pregunta que durante siglos ha supuesto disputas familiares, tensión en gobiernos y restaurantes del mundo (en especial en Italia): “¿qué piensa de la piña en la pizza?

Jóhannesson respondió que se opone por completo a tal blasfemia. De hecho, aseguró que quisiera crear una ley que prohibiera colocar piña a la pizza en territorio islandés.

Posteriormente, las redes sociales estallaron a tal declaración por parte de Jóhannesson. Tal fue el impacto de sus comentarios que el Presidente tuvo que realizar un comunicado a través de su perfil en Facebook para aclarar que, aunque quisiera crear esta ley, no puede hacerlo.

A través de su cuenta en Facebook, Jóhannesson escribió:

Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado. No quisiera tener este trabajo si pudiera crear leyes para prohibir cosas triviales que no me gustan, ni tampoco quisiera vivir en un país donde las leyes se creen así. Para la pizza, recomiendo mariscos