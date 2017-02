Guerra nuclear… ¿por accidente?

El 22 de diciembre pasado, el entonces presidente electo de EEUU Donald J. Trump tuiteó: “Los Estados Unidos deberían fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta que el mundo vuelva a sus cabales”.

El mismo día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en una reunión en el Ministerio de Defensa que “Rusia debería fortalecer su potencial nuclear militar y desarrollar misiles que capaces de penetrar cualquier sistema de defensa”.

La retórica utilizada por ambos mandatarios recuerda a la usada durante la Guerra Fría. Durante la segunda mitad del siglo XX, el temor a un desastre nuclear por ataques mutuos entre Estados Unidos y la Unión Soviética era latente. Los sistemas de misiles balísticos intercontinentales de ambos países apuntaban hacia objetivos del enemigo en todo momento.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes