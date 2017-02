TMZ revela al presunto portador del maletín nuclear de Donald Trump

El medio de comunicación TMZ reveló, en su página web, la imagen del asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguran es quien porta el llamado ‘maletín nuclear’, un aparato que sería capaz de matar a millones de personas en menos de una hora.

Según el portal se trataría de Ricardo Terner, graduado de la academia militar de West Point y asesor militar en la Administración del presidente.

La imagen de Terner con el maletín nuclear fue tomada en la residencia que Trump tiene en Mar-a-Lago, Florida, durante la visita del primer ministro nipón, Shinzo Abe, el pasado 10 de febrero, según publica RT.com.

Los estadounidenses también denominan el mortífero maletín como ‘balón nuclear’.

“Es Ric, lleva el ‘balón"”, escribió Richard DeAgazio, uno de los invitados al evento, en su cuenta de Facebook bajo la imagen del militar sonriente (a la izquierda). Más tarde DeAgazio eliminó su cuenta en la red social.

Not gonna lie, Richard deAgazio's Facebook page is freaking me out a little. https://t.co/l5YCbmgkwE pic.twitter.com/TiFB0LWMtF

— Matt Peterson (@mattbpete) February 13, 2017