Donald Trump dice que negociará costo del muro fronterizo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que las estimaciones en la prensa de que el costo de un muro con México será alto están equivocadas porque “el precio bajará muchísimo”.

“Estoy leyendo que el gran MURO fronterizo costará más de lo pensado por el Gobierno, pero aún no estoy implicado en negociaciones o el diseño. Cuando lo haga, tal y como pasó con el caza F-35 o el programa del Air Force One, el precio bajará MUCHÍSIMO”, escribió el mandatario utilizando mayúsculas para dar énfasis.

Trump volvió a hablar del muro en Twitter, algo que no hacía desde el pasado 26 de enero, cuando aseguró que México debería pagar por el muro para frenar la inmigración ilegal, algo que calentó los ánimos del Gobierno mexicano y llevó a la cancelación de visita prevista del presidente Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the…..

…design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2017