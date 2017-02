Científicos descubren actividad solar anormal que no pueden explicar

Un equipo internacional de científicos ha descubierto un evento solar desconocido hasta la fecha, según ha informado este martes la Universidad de Nagoya, en Japón.

Los expertos de esta universidad, que realizaron la investigación junto con colegas estadounidenses y canadienses, calculan que el anormal fenómeno se produjo en el año 5480 AC.

El descubrimiento se produjo después de analizar los anillos de un ejemplar de pino longevo, o pino de conos erizados, –una especie de árbol que puede vivir miles de años– que reflejan los efectos de la radiación cósmica en la atmósfera de aquel tiempo.

Según los científicos, el cambio del nivel de carbono-14 en ese árbol encontrado en California, EE.UU., fue “más abrupto” en esa época que en todos los registros anteriores. Asimismo, señalan que este hallazgo podría proporcionarle al mundo de la ciencia una explicación más detallada de cómo ‘funciona’ el sol.

Cuando el sol permanece relativamente inactivo, la cantidad de carbono-14 en la atmósfera de nuestro planeta crece, y dado que las plantas absorben del aire este elemento químico, su nivel de presencia en los anillos de los árboles permite documentar muy bien las actividades solares y ayuda a identificar posibles eventos atípicos.

De acuerdo RT en Español, el equipo, que comprobó los datos obtenidos en laboratorios diferentes en Japón, EE.UU. y Suiza, da dos posibles explicaciones al cambio de nivel de carbono-14 en este vetusto pino: o bien el sol era “muy débil” en ese tiempo, o bien se produjo un cambio drástico de la actividad magnética de la estrella, acompañado por una serie de fulguraciones solares.

Sin embargo, los científicos todavía no han logrado descifrar completamente lo sucedido por “la escasa comprensión” de los mecanismos que influyen en la actividad solar, si bien esperan que futuras investigaciones puedan dar una respuesta concreta a la pregunta sobre qué provocó este fenómeno que actualmente permanece inexplicable.

