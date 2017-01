Crean cuentas de Twitter alternativas para evitar censura de Trump

Oponentes del presidente de EEUU, Donald Trump, crearon cuentas alternativas no oficiales en Twitter de algunas instituciones para evitar las restricciones impuestas por el gobernante sobre la publicación de datos sobre el cambio climático.

La NASA, el Servicio Forestal, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Parques Nacionales, la Agencia de Alimentos y Medicamentos y el equipo de la Casa Blanca, entre otros organismos, cuentan ya con cuentas alternativas tras el comunicado del Gobierno que explicaba la restricción, la semana pasada, al personal de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

Estas cuentas alternativas, que utilizan como prefijo las palabras “alt” (alternativo) o “rogue” (granuja), para diferenciarse de las oficiales, nacieron como resistencia a la prohibición de publicar datos sobre cambio climático en comunicados de prensa, actualizaciones del blog o publicaciones en redes sociales.

“No podemos esperar a que el presidente Trump nos diga que somos noticias falsas”, asegura la cuenta alternativa de los Servicios de Parques Nacionales (@NotAltWorld), creada por el movimiento “#Resistance”, creado para hacer frente a Trump.

Can't wait for President Trump to call us FAKE NEWS. You can take our official twitter, but you'll never take our free time! — NOT ALT WORLD (@NotAltWorld) January 25, 2017

Por su parte, la cuenta no oficial de la NASA (@RogueNASA) afirma preocuparse por los árboles, por “nuestros amigos musulmanes detenidos y deportados”, y añade que los “tiempos desesperados exigen medidas desesperadas”.

Yes, we care about trees. But we also care about our Muslim friends being detained & deported. Desperate times call for desperate measures. — Rogue NASA (@RogueNASA) January 29, 2017

“Dicen que el veto a los musulmanes es necesario por el 11-S, pero ninguno de los países de origen de los terroristas del 11-S está incluido en el veto”, denuncia la cuenta alternativa del supuesto “equipo de resistencia extraoficial dentro de la Casa Blanca” (@RoguePOTUSStaff), que advierte que no revelará la identidad de sus integrantes a nadie.

#MuslimBan said to be necessary because of 9-11, but none of the home countries of 9-11 hijackers are included in ban. pic.twitter.com/hG3q99hh90 — Rogue POTUS Staff (@RoguePOTUSStaff) January 28, 2017

Trump ha hecho público en numerosas ocasiones su rechazo a los controles medioambientales y a la existencia del cambio climático, pero este movimiento comenzó tras la censura de Trump por un retuit de la cuenta oficial del Parque Nacional de Badlands, en Dakota del Sur, a favor del expresidente Barack Obama y los mensajes sobre cambio climático que, según BuzzFeed, habían publicado un antiguo empleado.

Fuente: EFE