Presentan nuevas ideas sobre cómo financiar muro fronterizo entre EEUU y México

El secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, presentó este domingo nuevos posibles mecanismos para financiar el polémico muro que dividirá a Estados Unidos y México.

“Probablemente [la fuente de financiación] sería un arancel impuesto a los bienes provenientes desde el otro lado de la frontera, o una reforma fiscal y una fórmula [de medidas nuevas] para los aranceles y créditos de exportaciones e importaciones, o para los carteles de droga, o para las personas que llegan [a EE.UU.] de forma ilegal y pagan las multas”, afirmó el funcionario en una entrevista con la cadena CBS, e

Sin embargo, Priebus ha apuntado que no hay aún garantías de que se vaya a aplicar alguna de estas opciones, dado que todavía “no hay ninguna conclusión final” sobre cómo se reembolsará la construcción del muro.

En el marco de su lucha política contra la migración ilegal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aprobó este miércoles un decreto que habilita la construcción de un muro fronterizo entre EE.UU. y México. Asimismo, garantizó un “rembolso del 100%” por parte de México.

Por su parte, su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmó que su país no participará en la construcción. “México no crea muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, recalcó.

Fuente: RT en Español.