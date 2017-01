Expertos descifran el lenguaje corporal del matrimonio Trump

Todo un lenguaje corporal propio. Es la conclusión a la que llega la experta en lenguaje corporal India Ford al analizar el comportamiento de Donald Trump y su esposa Melania, recoge el diario ‘The Independent’. La especialista cree que la pareja entrena para parecer más natural.

A juzgar por los gestos de la primera dama en el baile de la jornada de investidura, según Ford Melania Trump “no se sentía cómoda en su pellejo” y parecía que “andaba sobre una cáscara de huevo”.

“Cuando ella habla se ve que ha sido entrenada para decir lo que dice. Hace lo mismo que Donald Trump y de hecho no contesta a las preguntas, sino que utiliza entrevistas para vender las promesas electorales de su marido”, afirma la especialista en expresión corporal.

El más viral de los videos protagonizados por la esposa de Trump inmortaliza cómo la sonrisa se le congela después de que su marido se gire y le dé la espalda en pleno juramento como presidente.

“Parece una niña que espera asentimiento”, afirma Ford. La experta subraya la diferencia entre los inquilinos actuales de la Casa Blanca con la formada por Barack y Michelle Obama para afirmar que los Trump manifiestan menos respeto mutuo.

“Parece que la señora Trump logra el autocontrol. Hace muy pocos movimientos corporales, [parece que] trata de protegerse con sus manos”, explica. “Adora a su cónyuge” y “su objetivo fundamental es que esté orgulloso”, concluye.

Fuente: RT en Español.

Look how awkward @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP dance. https://t.co/i6zCOQNiHk does that look like a couple who likes really each other?

— Pete Marriott (@PeteMarriott) January 24, 2017