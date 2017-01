Sacerdote negro le negó el saludo a Donald Trump

El pasado domingo, Donald Trump acudió a los oficios en el corazón de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, la Catedral Nacional de Washington. Al concluir la ceremonia, los religiosos desfilaron para darle la mano al nuevo presidente de EEUU y todos hicieron lo propio, menos un sacerdote negro.

A través de u video que ha circulado en redes sociales se aprecia como un hombre negro que portaba un báculo pastoral en su hombro derecho, no levantó su mano para saludar a Trump.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo y en los comentarios han tildado a Trump de racista. El hombre negro que no saludó a a Trump, no lo hizo por rebeldía. Realmente cumple protocolos, ya que al ser el sacristán, no estaba autorizado para ello, reseña el portal periodista digital

En el clip se ve como Trump intenta tenderle la mano creyendo que era un religioso más, y cuando se da cuenta la retira. En el video se ve como previamente otro sacristán blanco, tampoco saluda al presidente por puro protocolo.