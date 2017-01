Aparece madre biológica de una de las hijas de Angelina Jolie

Mentewab no ha recibido una carta de Jolie en los últimos 12 años. A pesar de la fortuna de los actores, la mujer asegura que nunca recibió ayuda financiera para escapar de la pobreza extrema en la que vive. “No me ofrecieron dinero nunca, y eso no me preocupa ni me decepciona“, dijo. También asegura que Jolie como Brad Pitt han dado a su hija todo lo que ella podría desear: “Angelina ha sido más que una madre. Ha estado con ella desde que era un bebé, pero eso no significa que no la eche de menos”.

Pero Mentewab tiene esperanzas de un día reunirse con ella, aunque reconoce que Jolie no tiene obligación de contactarla con Zahara. “La extraño todo el tiempo. Pienso en ella todos los días. (…) Sé cuando es su cumpleaños, pero me pone triste no poder celebrarlo con ella. Me gustaría mucho festejar ese día con ella y otros momentos especiales”.

Mentewab asegura que con las declaraciones a los medios de comunicación no quiere dañar a su hija ni tampoco busca fama o dinero. “No quiero dinero de Angelina, lo único que me gustaría es hablar con Zahara”.

También admitió que está al tanto de la separación entre Jolie y Pitt. Al ser consultada al respecto dijo “Quiero que mi hija se quede con Angelina. Es una buena madre y todos los niños deben quedarse con su madre “, dijo. “Siento que se estén separando y voy a orar por ellos”.

Zahara fue la segunda de los tres hijos adoptados por parte de una de las parejas de oro de Hollywood hasta su reciente separación en septiembre pasado.

Fuente: Infobae