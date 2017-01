Detienen a presunto autor de atentado en Estambul

La policía detuvo hoy al presunto autor del atentado contra el club Reina en Estambul en el que murieron 39 personas el pasado 1º de enero, informó la agencia semipública turca Anadolu.

El presunto atacante ha sido identificado como Abdulkadir Masharipov y es de origen centroasiático. Según los datos proporcionados por el diario local ‘Hurriyet’, el hombre ha sido arrestado en una operación especial llevada a cabo en la ciudad turca.

Vale recordar que la madrugada de este 1º de enero, un hombre armado con un fusil de asalto irrumpió en el local y abrió fuego contra la multitud que celebraba la llegada del 2017. El ataque se saldó con 39 personas muertas y 69 heridas, informa RT en Español.

