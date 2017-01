Reportan fallas en páginas de Facebook

Al mediodía de este 13 de enero, se han reportado fallas en las páginas de Facebook.

Usuarios a través de Twitter publicaron capturas de pantalla con el error que arroja la red social al momento de ingresar a una Fan Page. La imagen está siendo acompañada de la etiqueta # FacebookDown.

En medios han publicado que la falla se denomina “Un abajo Facebook” . La popular red social de Mark Zuckerberg ha dejado de funcionar para los usuarios que se conectan desde sus PCs y ordenadores.

Al parecer todo funciona normal para aquellos que se conectan a Facebook desde sus teléfonos inteligentes.

Lo que se puede ver en la red social es el servicio de noticias, los anuncios, y las últimas noticias de nuestros contactos.

El mensaje de error apareció en equipos diferentes este viernes, al intentar abrir una página compartida se puede leer el mensaje:”Lo siento, fue un error. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible “.

No really….trying to work on ads for clients. #Facebookdown Guess it is time for lunch!

— Anne (@AnneKnows) January 13, 2017