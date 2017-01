Oficialismo dice que abandono de cargo de Maduro es una "barbaridad" jurídica

El jefe de la bancada del oficialismo en el Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, dijo hoy que el abandono de cargo del presidente del país, Nicolás Maduro, declarado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, es una “barbaridad desde el punto de vista jurídico”.

“Ningún venezolano, ninguna venezolana por más irracional que sea su oposición al Gobierno puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones. Nos puede gustar o no nos puede gustar, eso lo valoraremos al final de 2018 cuando tengamos elecciones presidenciales”, dijo Rodríguez a los periodistas desde la AN.

El parlamentario oficialista indicó que lo que sucedió hoy en la plenaria de la AN fue “un acto de insensatez, un acto de irracionalidad en la política”, y que agregó que “es triste”.

Para Rodríguez, la decisión del Parlamento “es una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.

“Llamamos a la democracia, llamamos a la paz, llamamos a la reflexión a la oposición, nuestras manos siguen extendidas para trabajar juntas, para dialogar, para sumar fuerzas para resolver los problemas de todos los venezolanos, no es haciendo estos actos de ridiculez, estos actos ilegales, estos actos inconstitucionales que se van a resolver los problemas de los venezolanos”, agregó.

Rodríguez dijo, además, que es “una locura” que la AN declarara el abandono de cargo por la valoración que está haciendo el Legislativo de la gestión del presidente Maduro, y no por la “ausencia física” del jefe de Estado.

“Eso es una tesis que tendríamos que decir que la AN abandonó su cargo porque no nombró los rectores del CNE como correspondía el 4 de diciembre o porque no le ha pagado a los trabajadores”, añadió.

Según la Constitución de Venezuela, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato; y “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.

Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.

La Constitución también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas”.

El abandono de cargo se consideraría por el incumplimiento de las obligaciones por parte del presidente.

Fuente: EFE