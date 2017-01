Trump advierte a Toyota con fuerte arancel si pone fábrica en México

“Construyan la fábrica en Estados Unidos o paguen un gran impuesto en la frontera”, advirtió Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Acotó, en la red social, que “de ninguna manera” Toyota va a fabricar en México el modelo Corolla para el mercado estadounidense.

La marca japonesa es la última automotriz en recibir las críticas de Trump por acudir a México para fabricar automóviles con destino al mercado de Estados Unidos.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017