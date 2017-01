SpaceX lanzará su cohete Falcon 9 este domingo

Este domingo SpaceX lanzará su cohete Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, cerca de Los Ángeles, EEUU. El cohete enviará al espacio 10 satélites por valor de 3.000 millones de dólares de la compañía privada Iridium Communications, Inc.

El lanzamiento del Falcon 9 llega después del accidente de hace cuatro meses, que llevó a la explosión de otro cohete. La empresa señaló que encontraron la causa de la explosión: una falla en el sistema de helio criogénico del segundo tanque de oxígeno líquido.

El cohete explotó el 1 de septiembre de 2016 junto con su carga útil en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral ubicado en Florida, EUU. Se esperaba que fuera lanzado al espacio el 3 de septiembre en una misión para poner en órbita un satélite de 200 millones de dólares que Facebook planeaba utilizar para transmitir Internet de alta velocidad en África.

Fuente: RT en Español.

Targeting return to flight from Vandenberg with the @IridiumComm NEXT launch on January 8. Update: https://t.co/15yMaiobpX

— SpaceX (@SpaceX) January 2, 2017