Hombre encontró a un cocodrilo en su piscina

En Florida, EEUU, un hombre encontró en su piscina un cocodrilo. Al momento en que iba a zambullirse lo sorprendió la inesperada visita del reptil.

El cocodrilo de 2,4 metros de largo estaba dentro del agua y el hombre alertó inmediatamente a las autoridades. Con la ayuda de un experto en cocodrilo lograron que el animal a su hábitat por sus propios medios, esto ocurrió el año pasado.

La especie es una de las más grandes de los cocodrilos. Los machos pueden crecer hasta 6 metros. Esta especie, que está en peligro, habita en las aguas saladas del sur de Florida, reseñó Mundo TKM

Deputies & FWC officers worked together to remove a crocodile from a swimming pool at the 77 mm this a.m. pic.twitter.com/4N9SNJyEh4

— Florida Keys Sheriff (@mcsonews) January 21, 2016