Video de pitón al devorar un wallaby en Australia se hace viral

Un video que ha circulado en la red muestra cómo una serpiente pitón se devora un wallaby entero en la localidad de Kuranda, Australia. Las imágenes fueron captadas por un hombre que encontró al reptil alimentándose, informó 7 News.

En la escena puede verse cómo la pitón envuelve con su cuerpo al wallaby y al mismo tiempo lo va tragando. En el clip realizado por Bernie Worsford también se puede ver a un caballo observando el momento.

En principio la mandíbula de la serpiente domina sobre el cuerpo de su presa y al final se ve el cuerpo ampliado de la pitón tras consumir la totalidad del wallaby, informa Infobae.

Python vs wallaby up near Cairns on New Year's Day. This guy is set for months after this meal @ABCNewsBrisbane (Video: Bernie Worlsfold) pic.twitter.com/iEBxd5JzK9

