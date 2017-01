Desgarrador testimonio de joven que fue víctima de violencia de género en México

Un desgarrador testimonio de una joven que fue víctima de la violencia de género en México ha conmovido a millones de personas en el mundo.

Belén Mirallas denunció a través de un video publicado en su cuenta en Facebook que un hombre intentó violarla el pasado 25 de diciembre en Playa del Carmen, ubicada en el país azteca.

La joven acontecida contó que:

“Mientras iba caminando se me acercó un tipo normal. Comenzó a caminar a mi lado e intentó entablar una conversación conmigo (…) como insinuándose. Le digo que tenía que hacer una llamada telefónica y me ataca por la espalda, me tira al piso, me sostiene del cuello y me tapó la boca para intentar callarme”.