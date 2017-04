CAMI de Pascuales recibe nuevo techado

Tal como estaba anunciado, el alcalde Jaime Nebot entregó el nuevo techado metálico para el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI), en un acto realizado la mañana de este miércoles 12 de abril en sus instalaciones en la parroquia urbana de Pascuales, al norte de la ciudad.

El techado, que se ha construido sobre la cancha de uso múltiple y que sirve para protegerse del sol y de la lluvia pudiendo, incluso utilizarse por las noches debido a que cuenta con iluminación, fue inaugurado por el alcalde Nebot, quien estuvo acompañado de la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y los concejales Manuel Samaniego, Luzmila Nicolalde y Consuelo Flores.

La estructura metálica, que beneficia a 2.000 personas aproximadamente, abarca un área de 700 metros cuadrados.

Tiene zapatas de hormigón armado, cubierta Steel pre pintada de color azul, canaletas de aguas lluvias a ambos costados con bajantes, recubrimiento acrílico antideslizante, 15 reflectores tipo campana y todo el cableado del sistema eléctrico subterráneo, por lo que ahora, el CAMI de Pascuales se podrá usar también para las diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas que se desarrollan en esa instalación municipal.

Ahí, después de observar dos dinámicas: una de bailoterapia del programa “Muévete Guayaquil” y otra de capoeira, el primer funcionario municipal señaló que sigue trabajando por los habitantes de Guayaquil con más obras y esta ciudad no dejará de avanzar porque “seguimos sirviendo a los pobres de Guayaquil y a diferencia de otros que no cuentan con recursos. Nosotros no dilapidamos recursos, los cuidamos. A esta ciudad no la detiene nada ni nadie, mientras estemos juntos”.

Sobre la política de protección de mascotas que promueve la administración municipal, que fue solicitada por una habitante del sector, indicó que se implementará en esa parroquia para velar por los animales de compañía.

Respecto a la obra señaló que estuvo a cargo de la Dirección de Infraestructura Comunitaria, que preside Carlos Hernández, y a partir de ahora está bajo la responsabilidad de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) con Pedro Pablo Duart a la cabeza.