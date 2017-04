El alcalde Nebot denuncia al Sercop

El Alcalde Jaime Nebot, durante una entrevista radial a primeras horas de la mañana de hoy, 12 de abril, criticó severamente las disposiciones emanadas del Servicio Nacional de Contratación Pública del Guayas por cambiar los requisitos en las bases de los concursos para la contratación de servicios y obras públicas que realiza el Municipio de Guayaquil.



“El Servicio de Contratación Pública se creó para garantizar la transparencia de la contratación pública, no para ‘prostituir’ la contratación pública y eso es lo que está haciendo el Sercop del Guayas” afirmó para seguidamente sostenerlo con dos ejemplos:



El primero es el cambio en los requisitos de las bases de las contrataciones en lo referente a que sea la oferta más baja la ganadora, una vez cumplidos los requerimientos de experiencia y demás para asegurar la buena ejecución de la obra.



“Y estos señores (Sercop) quieren que eliminemos de las bases esa que dice que la oferta más barata es la que tiene que ganar, que es así como hacemos nosotros para garantizar al pueblo que con poca plata hacemos mucho y no que se hace poco con mucha plata”.



Después de calificar esto como una sinvergüencería, continuó con el segundo ejemplo que tiene que ver con la disposición de la Sercop que se opone a que el Municipio solicite a los contratistas copia certificada de las matrículas de maquinaria pesada, como volquetas y tractores, y que solo pida fotocopias, lo que motivó su respuesta tajante.

“¿Saben lo que hacen los contratistas? Disfrazan una moto de volqueta, un carro, de tractor; cogen un tractor y se lo ofrecen a seis contratistas y, entonces, cuando usted contrata la obra, resulta que el señor en vez de tener los seis equipos tiene uno y el contrato se atrasa seis veces, y ¿quién paga eso? el pueblo, y ¿quién sufre por el atraso? el pueblo. Otra vez: sinvergüencería descarada y eso no lo vamos a tolerar en esta ciudad”.

Bacheo y asfaltado

Respecto al inusitado rigor invernal, señaló que esto no es un obstáculo para que el Municipio continúe con los trabajos de bacheo y asfaltado de calles en la ciudad y aseguró que con maquinaria propia y contratada se trabaja constantemente en el mantenimiento de la calzada vial.

“Se bachea permanentemente a pesar del invierno que ha sido muy duro. El peor enemigo del asfalto es el agua, peor con un asfalto como el ecuatoriano, que aunque ha mejorado mucho, dista mucho de tener la calidad que debería tener, como por ejemplo la tiene el asfalto peruano. Usted ve una vía como la Perimetral asfaltada con asfalto peruano, que es la vía que más tráfico soporta en el país y esa no tiene un solo bache, a pesar del invierno, sin embargo, no obstante esto, el Municipio no ha dejado de trabajar en el bacheo de las calles”, explicó.