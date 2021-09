Presidente del Barcelona reveló que sintió al ver a Messi con otra camiseta

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona representó un duro golpe para la afición culé y el balompié español. A pesar que la Pulga ya tuvo su tan esperado debut con el PSG, los amantes del Rey de los Deportes siguen sin acostumbrarse que el rosarino use otra indumentaria.

Uno de los grandes afectados fue el residente del club blaugrana, Joan Laporta. En una reciente entrevista se refirió al vínculo laboral que mantuvo con el capitán de la Selección Argentina y lo que sintió al ver defender otros colores.

“Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival. No me gustó verlo con otra camiseta”, acotó.

No obstante, mencionó que no se puede descartar una despedida para el seleccionado albiceleste y resaltó que “siempre le estaremos agradecidos, él siempre será del Barca”.

El presidente del Barcelona sentenció que el club azulgrana “aún está en la UCI, pero está mejorando” en una entrevista concedida al programa ‘Onze’ de Esport 3.

“Hay datos y parámetros que así lo indican. Tengo más ganas que nunca de que esto salga bien, no me arrepiento de haberme presentado para ser presidente del Barça”, consideró en sus primeras declaraciones públicas tras el cierre del mercado de fichajes.

Respecto a la marcha de Leo Messi, Laporta insistió en que “lo que hubo es lo que se explicó, son datos objetivos que todo el mundo puede contrastar”. Y añadió: “Se nos hizo la presión de que o firmábamos el acuerdo con CVC, hipotecando los derechos televisivos del Barça por medio siglo, o no cumpliríamos el Fair Play Financiero”

