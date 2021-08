Pareja de casados se negó a vacunarse y fallecieron por covid-19

Lydia y Lawrence Rodríguez de 42 años, una pareja de casados se negaron a vacunarse contra la covid-19 y lamentablemente se contagiaron con el virus en un campamento y fallecieron dejando en la orfandad a cuatro hijos.

Según informó The Washington Post, esto sucedió a principios de julio de este 2021. La pareja no creía en la efectividad de las vacunas y ambos no se vacunaron cuando estaban las campañas de inmunización en Texas, Estados Unidos. Además, pensaban que eran lo suficientemente fuertes para soportar la enfermedad del coronavirus.

Luego de una semana de haber asistido a un campamento de una iglesia, la mujer junto a sus hijos personas se contagiaron de covid-19 y luego le contagiaron a su padre que no asistió a este evento por motivos de trabajo.

La familia no comunicó a sus otros familiares que estaban enfermos hasta que después de unos días Lawrence tuvo que llevar de emergencia a su esposa porque tenía dificultades para respirar y luego él también fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Lydia pidió que le vacunen, pero los doctores le comunicaron que ya era demasiado tarde, además de indicarle que debía ser conectada a un respirador artificial, según relató un familiar de la mujer al diario mencionado.

“Por favor, asegúrate de que mis hijos se vacunen”, dijo la madre, quien era profesora de piano, a su hermana en una llamada telefónica que mantuvo desde UCI.

La mujer falleció el pasado 16 de agosto, y dos semanas después su esposo. Esto, debido a las complicaciones de la covid-19.

Tres de los cuatro hijos sí están aptos para colocarse la vacuna y ya están a la espera. Además, se espera una decisión judicial respecto a quienes se harán responsables de ellos.