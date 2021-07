Big Money reaparece con un mensaje en sus redes sociales

Miguel Ángel Nazareno o más conocido como “Don Naza” no se había pronunciado desde el operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional que sucedió en la madrugada del 30 de junio. Sin embargo, ha utilizado la cuenta de Facebook de “Big Money”, empresa financiera no autorizada, para manifestarse.

“Gracias Hermanos Quevedeños por respaldarme, seguiremos adelante con nuestra empresa Big Money“, asegura Don Naza compartiendo un video de la marcha en apoyo al exmilitar

Además en las demás publicaciones, Nazareno pide tranquilidad a sus participantes y asegura que su empresa no desaparecerá pese a lo denunciado.

Por su parte, Fiscalía inició una investigación por el posible delito de captación ilegal de dinero. En los allanamientos realizados en el operativo “Verde Fortuna” se encontraron recibos de $600.000 de una sola persona. Además se incautó $17.165 en efectivo y sellos con el logo de la empresa, 12 contadoras de dinero, tres teléfonos celulares, un arma de fuego y 71 municiones con una alimentadora de varios calibres.

También se incautó la casa de Don Naza aunque él no estuvo presente. El ex militar no tiene boleta de captura pero fue llamado a rendir versión de forma libre y voluntaria para este viernes. Su paradero es desconocido.