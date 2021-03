Tiroteo se desata en Estados Unidos en medio de una transmisión en vivo de un periodista

Mientras el reportero Jeff McAdam, del canal estadounidense Fox 5, realizaba el lunes una transmisión en vivo -sobre la decisión de mantener la Convención Internacional de Cómics de San Diego (EE.UU.) como evento virtual-se desató un tiroteo cerca de su posición entre un agente de la Policía y un conductor.

Mientras el reportero se dirigía a los televidentes, se oyeron las detonaciones. Pero su reacción fue calmada y salió momentáneamente del encuadre de la cámara. Aún así siguió reportando mientras miraba hacia el foco de los disparos.

Cuando el tiroteo continuaba, pues reportó lo que veía: "Hay algo que está sucediendo aquí en la distancia. Creo que tenemos un tiroteo en el que intervienen agentes", reportó.

Officer-involved shooting in the middle of my live report. Full story and footage on @fox5sandiego at 10 pic.twitter.com/aHZNpOBn17

— Jeff McAdam (@JeffMcAdamTV) March 2, 2021